Где же Танос? Почему часть ролика красно-серая? И что с Капитаном Марвел? Вопросы к новому трейлеру «Мстителей»

Что за красно-серые кадры?

В трейлер включили множество фрагментов из прошлых фильмов киновселенной Marvel: «Железного человека», «Тора», «Первого мстителя», «Войны бесконечности». Эти отрывки объединены темой утраты. Вот Капитан Америка хоронит свою возлюбленную — агента Пегги Картер; а вот процветающий Асгард — родина Тора, которую он сам же и уничтожит в фильме «Тор: Рагнарек»; вот погибшие Мстители, распыленные Таносом в конце предыдущей картины. Ретроспективные кадры специально окрасили в красно-серый цвет, чтобы подчеркнуть значимость пережитых утрат для главных героев.

Показанные отрывки из прошлых частей — это еще и напоминание о длинном пути, проделанном персонажами. Тони Старк, с фильма о котором в 2008 году стартовала киновселенная Marvel, в трейлере пересказывает свою супергеройскую историю.

Монолог Железного человека сопровождают ностальгическими кадрами: прототип фирменного костюма; признания в любви его помощнице Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу). Его речь продолжается фрагментом из «Первого мстителя», в котором Стив Роджерс засматривается на военные плакаты и мечтает сам когда-нибудь стать солдатом.

Для киновселенной это действительно финал большой главы, сюжет которой растянулся на 11 лет. Скорее всего, для части супергероев, входивших в первый состав Мстителей, новый фильм станет последним. Потому Marvel уже сейчас прощается со своими персонажами с помощью ностальгических трибьютов.