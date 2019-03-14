Где же Танос? Почему часть ролика красно-серая? И что с Капитаном Марвел? Вопросы к новому трейлеру «Мстителей»
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Внимание! В материале присутствуют спойлеры к фильмам киновселенной Marvel, включая «Войну бесконечности» и «Капитана Марвел». Если вы не хотите узнать ничего лишнего, лучше посмотрите странный телесюжет «России 1» об интернет-мемах.
Что за красно-серые кадры?
В трейлер включили множество фрагментов из прошлых фильмов киновселенной Marvel: «Железного человека», «Тора», «Первого мстителя», «Войны бесконечности». Эти отрывки объединены темой утраты. Вот Капитан Америка хоронит свою возлюбленную — агента Пегги Картер; а вот процветающий Асгард — родина Тора, которую он сам же и уничтожит в фильме «Тор: Рагнарек»; вот погибшие Мстители, распыленные Таносом в конце предыдущей картины. Ретроспективные кадры специально окрасили в красно-серый цвет, чтобы подчеркнуть значимость пережитых утрат для главных героев.
Показанные отрывки из прошлых частей — это еще и напоминание о длинном пути, проделанном персонажами. Тони Старк, с фильма о котором в 2008 году стартовала киновселенная Marvel, в трейлере пересказывает свою супергеройскую историю.
Монолог Железного человека сопровождают ностальгическими кадрами: прототип фирменного костюма; признания в любви его помощнице Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу). Его речь продолжается фрагментом из «Первого мстителя», в котором Стив Роджерс засматривается на военные плакаты и мечтает сам когда-нибудь стать солдатом.
Для киновселенной это действительно финал большой главы, сюжет которой растянулся на 11 лет. Скорее всего, для части супергероев, входивших в первый состав Мстителей, новый фильм станет последним. Потому Marvel уже сейчас прощается со своими персонажами с помощью ностальгических трибьютов.
Откуда в трейлере «Мстителей» Капитан Марвел?
В конце трейлера появляется Капитан Марвел — могущественная супергероиня, которая, как ожидается, победит Таноса. Вот краткая хроника связанных с ней событий:
- В 1990-х Капитан Марвел прилетает на Землю, знакомится с Ником Фьюри и оставляет ему модифицированный пейджер. Через него Фьюри в случае крайней необходимости может с ней связаться. Сама Капитан Марвел улетает в космос.
- В сцене после титров «Войны бесконечности» (действие фильма происходит уже в 2010-х) Фьюри активирует пейджер и вызывает Капитана Марвел.
- В сцене после титров «Капитана Марвел» супергероиня прибывает на вызов Фьюри и встречает Мстителей, пытающихся разгадать загадку пейджера. Капитан Марвел задает им лишь один вопрос: «Где Фьюри?»
В трейлере Тор пытается впечатлить своим молотом нового члена Мстителей. Этот момент происходит уже после показанного в «Капитане Марвел» знакомства супергероини с Капитаном Америка и Черной Вдовой.
На что еще мы обратили внимание
- В новом трейлере Тони Старк вернулся на Землю к остальным Мстителям. В предыдущих промо-роликах — да и в этом, кстати, тоже — супергерой дрейфовал на космическом корабле (и думал, что умрет).
- В видео Железный человек шагает бок о бок с Капитаном Америка. Видимо, разругавшиеся в «Противостоянии» друзья все же примирились ради победы над Таносом.
- Человек-муравей узнает о событиях «Войны бесконечности» только в «Финале» (супергерой все это время находился в квантовом мире — и до сих пор непонятно каким образом он оттуда выбрался). Муравья явно удивили расклеенные объявления с фотографиями исчезнувших жертв Таноса.
- Кстати, а где он? Танос присутствует на промо-постере фильма; его рука на секунду мелькала в предыдущем тизере. Злодея берегут для финального трейлера, который выпустят перед выходом фильма?
- Кажется, в фильме будут флешбэки. Обратите внимание на меняющиеся прически Соколиного Глаза и Черной Вдовы (в каких-то моментах она ходит с пепельными волосами, а в каких-то — уже с рыжими).
- Соколиный Глаз — супергерой-семьянин, который давно пытается отойти от дел. В трейлере он обучает дочь стрельбе из лука. Позже мы видим его под дождем в месте, напоминающем Японию. Вероятно, по вине Таноса Соколиный Глаз лишился семьи. Потому супергерой сменил прическу, костюм и оружие, а также взял новое имя — Ронин.
- Судя по трейлеру, Небула — сестра Гаморы и нелюбимая дочь Таноса — стала частью команды Мстителей.
- В ролике Мстители впервые за всю историю киновселенной надевают командную униформу. Их костюмы напоминают одежду для путешествия по квантовому миру из дилогии о Человеке-муравье (или это всего лишь костюмы для космических полетов?). Но куда супергерои направляются? Неужели в прошлое, чтобы расправиться с Таносом до того, как он соберет все Камни бесконечности и распылит половину Вселенной?