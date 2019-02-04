Из рекламы «Мстителей» убрали Капитана Марвел? Откуда там Человек-муравей? Что с Нью-Йорком? Вопросы к ролику с Супербоула
В ночь на четвертое февраля в Атланте прошел Супербоул-2019. Во время матча Marvel показала 30-секундный рекламный ролик фильма «Мстители. Финал». Как и первый тизер, видео вызывает много вопросов — и вот основные из них.
Сколько времени прошло после событий «Войны бесконечности»?
В конце предыдущего фильма Танос превращает в пепел половину Вселенной. Неизвестно, как много времени проходит после финала «Войны бесконечности», но в четвертых «Мстителях» пережившие Щелчок уже успели организовать группы поддержки.
Терапевтические сеансы не помогают супергероям. Капитан Америка все еще не может смириться с поражением: «Некоторые продолжили жить своей жизнью. Но не мы. Не мы».
В ролике показывают опустевший Нью-Йорк. На бейсбольном стадионе Сити-филд в тизере также никого нет (возможно, потому что там некому играть!). Около Статуи Свободы можно заметить сотни брошенных кораблей, — журналисты IGN предполагают, что после Щелчка Таноса США столкнулись с наплывом беженцев. Другой вариант — хозяева этих судов были уничтожены во время вселенской чистки.
Как Человек-муравей выбрался из квантового мира?
В конце «Человека-муравья и Осы» герой Пола Радда попал в квантовый мир. В «Финале» он каким-то образом вернулся назад: Человек-муравей появляется в первом тизере и рекламном ролике «Мстителей» с Супербоула.
Согласно популярной фанатской теории, Муравей совершил путешествие во времени — а именно в 1983 год.
В декабрьском тизере якобы можно разглядеть цифры на записях с камер, на которых появляется супергерой. Однако символы в тизере могут быть номером или кодом самой камеры слежения — «IS83». Да и чтобы выбраться из квантового мира, персонажу Радда все равно понадобилась бы помощь извне.
Также в рекламном ролике Муравей вместе с Воителем готовятся к бою. С кем — неизвестно.
Из ролика убрали важного сюжетного персонажа?
Капитан Америка, Черная Вдова, Брюс Бэннер и Воитель покидают штаб-квартиру Мстителей — и пытаются разглядеть что-то в небе. При этом в кадре между Бэннером и Воителем мог бы поместиться еще один человек.
Позже ситуация повторяется: супергерои шагают по штаб-квартире Мстителей, но Воитель снова держится в стороне от своих друзей. Журналисты Polygon отмечают, что ранее Marvel уже редактировала рекламные материалы, чтобы уберечь фанатов от спойлеров.
Так, например, в трейлерах третьих «Мстителей» из Перчатки Таноса убирали Камни Бесконечности — ведь благодаря этой подсказке зрители сумели бы определить, в какой момент фильма он их заполучил.
Студия могла отредактировать и рекламный ролик с Супербоула. Авторы Polygon считают, что, скорее всего, в кадре задействованы либо Шури (сестра Черной Пантеры, пропавшая в финале «Войны бесконечности»), либо Капитан Марвел — самая могущественная супергероиня в этой киновселенной.
Блиц
- Кажется, Капитан Америка вернул себе старый щит. Ура!
- Тони Старк и Небула чинят корабль. Правда, непонятно, когда это происходит — до или после отлета с Титана, где они сражались с Таносом.
- У Ракеты новый костюм!
- А у Соколиного Глаза (который теперь Ронин) — новая прическа.
- Где находится Тор? В Ваканде? Или на планете, куда после Щелчка отправился Танос?