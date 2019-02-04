Из рекламы «Мстителей» убрали Капитана Марвел? Откуда там Человек-муравей? Что с Нью-Йорком? Вопросы к ролику с Супербоула

Сколько времени прошло после событий «Войны бесконечности»?

В конце предыдущего фильма Танос превращает в пепел половину Вселенной. Неизвестно, как много времени проходит после финала «Войны бесконечности», но в четвертых «Мстителях» пережившие Щелчок уже успели организовать группы поддержки.

Терапевтические сеансы не помогают супергероям. Капитан Америка все еще не может с поражением: «Некоторые продолжили жить своей жизнью. Но не мы. Не мы».

В ролике показывают опустевший Нью-Йорк. На бейсбольном стадионе Сити-филд в тизере также никого нет (возможно, потому что там некому играть!). Около Статуи Свободы можно заметить сотни брошенных кораблей, — журналисты IGN предполагают, что после Щелчка Таноса США столкнулись с наплывом беженцев. Другой вариант — хозяева этих судов были уничтожены во время вселенской чистки.