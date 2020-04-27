20 самых недооцененных сериалов по версии читателей «Медузы» «Игра престолов»? Нет! «Ранетки»? Да-а-а! А еще «Светлячок», «Хэппи» и другие шоу
Режиссер Джеймс Ганн составил список самых недооцененных сериалов 2000-х — посмотреть его можно вот тут. Ну а мы предложили читателям «Медузы» назвать свои любимые телешоу, которые, по их мнению, не получили должного признания. Из тысяч сообщений мы отобрали 20 самых любопытных вариантов. В читательском топе нашлось место и «Ранеткам», и «Светлячку», и «Девочкам Гилмор». Вот что за список у нас получился.
«Перевал»
С.
Отличный германо-австрийский триллер, про который все всегда забывают. Короткий, емкий, безжалостный.
«Секс в другом городе»
Анастасия
Единственное в мире культовое кинопроизведение от лесбиянок для лесбиянок и про лесбиянок. Этот сериал является must-see для ЛГБТ-тусовки, но почему-то за ее пределами о нем почти никто не знает. Хотя такие фильмы, как «Горбатая гора» или «Лунный свет», на слуху абсолютно у всех. Этот сериал задумывался как некий ЛГБТ-ремейк «Секса в большом городе», но получилось нечто большее. Единственный сериал, довольно реалистично показывающий повседневную жизнь лесбиянок. Много драмы, смешных ситуаций, женской дружбы и отсылок к ЛГБТ-культуре 1990-х и 2000-х.
«Остановись и гори»
Елена
Сериал хорош невероятной химией между актерами, здорово раскрывает зарождение компьютерной эры. От сезона к сезону становится только лучше. А еще тут сильные женские персонажи. Да всем хорош. Я считаю, недооценен.
«Книжный магазин Блэка»
Мария
История о владельце книжного магазина — социофобе и алкоголике. Сериал полон мрачного английского юмора. Серии всего по 20 минут, можно посмотреть за вечер.
«Хранилище 13»
Валерий
Сериал хорош героями — все выглядят очень естественными и живыми. Сюжет строится на исторических отсылках, мистике и легендарных исторических персонажах. Еще «Хранилище 13» выделяется проработкой каждой серии. И самое главное, сериал не затянули и вовремя закончили.
«Хэппи»
Илья
Отличный экшен — от режиссера того самого «Адреналина», да и сюжет выносит мозг. Второй сезон уже на любителя, но первый смотреть всем обязательно!
«Задержка в развитии»
Максим
Уникальный (особенно для начала нулевых) ситком, который не держит своего зрителя за идиота. Филигранно написанные шутки, во многом основанные на игре слов и абсолютно абсурдных ситуациях. Сериал, возможно, и не для всех, но в нем нет избытка пошлости, политики и слащавости. Ничего подобного на ТВ так и не вышло.
«Грань»
Иван
Великолепный сериал от Джей Джей Абрамса. В нем пять сезонов, но авторы с самого первого эпизода знали, чем закончится шоу. Невероятно глубокий и закрученный сюжет, у меня каждые 10 серий челюсть отвисала.
«В поле зрения»
Зоя
Сперва это был просто сериал о спасении простых жителей Нью-Йорка. Позже он становится мощной антиутопией и показывает, на что способен искусственный интеллект без системы сдерживания, и даже заводит дискуссию об этике ИИ. Прекрасное высказывание о ценности жизни и связи с другими людьми.
«Светлячок»
Ирина
Ковбои в космосе! Драмы, моральные дилеммы! Молодой и красивый Нэйтан Филлион, в конце концов!
«Студия 60 на Сансет Стрип»
Илья Кичаев
Прекрасный актерский состав: Мэттью Перри, Аманда Пит, Брэдли Уитфорд, Сара Полсон. Еще и написан, как мне кажется, гением — Аароном Соркином. Это история команды, занимающийся созданием скетч-шоу. В шоу рассказывают о передрягах, в которые эта команда попадает. И там есть вещи абсолютно серьезные. Например, похищение военных, мат в эфирном ТВ, показывают, чем все это грозит. Как и в любой работе Соркина, поднимаются важные этические вопросы. Ну и, конечно же, очень круто рассказывают об американском ТВ и его специфике.
«Обмани меня»
Никита
Тим Рот в роли гениального психолога, способного за несколько минут по выражению лица или движению тела определить, лжет человек или говорит правду. Основано на работах американского психолога Пола Экмана, который всю жизнь изучал теорию лжи. Главный герой занимается расследованиями для крупных государственных и частных клиентов. Главному герою непросто: тяжело жить, когда всюду видишь ложь. Сериал закрыли на третьем сезоне из-за низких рейтингов.
«Ранетки»
Света
Чем хороши? Тем, что в роли главных героинь и самих себя выступают настоящие рок-звезды! И все они девчонки! Там есть все: школа, отношения, аборт, секта, роман ученицы с учителем, СПИД, проблемы с наркотиками, подростковые драмы, «кидалово» от продюсеров и проделки Зеленовой.
«В Филадельфии всегда солнечно»
Кирилл
Один из лучших комедийных сериалов современности, начавшийся еще в 2005 году. Он идет до сих пор! Это шоу о пятерых друзьях, у которых есть бар в Филадельфии. Персонажи постоянно ввязываются в сомнительные авантюры. За 15 лет успели высмеять невероятное количество тем: торговля оружием, вирусы, современные сериалы, фейсбук, кризис, демократия и многое другое. «Филадельфия» — это зеркальное отображение сериала «Друзья», тут жизнь героев с каждым сезоном становится все хуже и безумнее. К тому же одну из главных ролей играет Дэнни Де Вито — и это одна из его лучших актерских работ.
«Сверхъестественное»
Валерия
Стоит упомянуть, что ты фанатка «Сверхъестественного», как сразу слышишь в ответ, мол, «да тебе просто нравится смотреть на красивых мужиков». Да, в сериале их полно, но суть в другом. Это величайший фанфик по мотивам Библии с акцентом на семье (кровной и приобретенной). Престижных наград он не заработал, зато собрал невероятное по своей силе комьюнити. Сериал уже 15 лет идет на канале CW. Когда на канале выходит новый сериал, его съемочной группе устраивают застолье с ключевыми актерами «Сверхъестественного»: Джаредом Падалеки и Дженсеном Эклзом. В конце концов, они тут дольше всех.
«Доминион»
Анастасия
Этот сериал — продолжение фильма «Легион». Мир после апокалипсиса, Бог сбежал, ангелы сжирают людей, а бывший Лас-Вегас — последний оплот выживших. Огонь же, ну!
«Девочки Гилмор»
Валерия
Очень добрый! В нем показывают отношения матери и дочери — как надо и как не надо. Раскрывают отношение подростка к жизни: что ценно, а что мимолетно. Короче, то, что нужно, когда жизнь вокруг не балует хорошими новостями.
«Внутри девятого номера»
Федор
По духу чем-то напоминает «Черное зеркало». Каждый эпизод — это новая загадочная история с неожиданным концом. Серии длятся всего полчаса, но авторы выжимают из этого хронометража максимум. Очень много деталей, выверена каждая секунда. Все серии очень камерные, и часто действие происходит в одном помещении, вытягивают за счет отличных диалогов. К примеру, бóльшая часть самой первой серии происходит в платяном шкафу.
«Оставленные»
Сергей
Сериал HBO, который так и не приобрел массовую популярность. Фантастика и чуть ли не самая чуткая драма в истории телевидения. Очень актуален и в наше время (по сюжету на планете исчезает 2% населения). Это шоу о вере, надежде и жизни в условиях неопределенности.
«Дефективный детектив»
Иван
Трагикомичный сериал об Эдриане Монке — детективе с обсессивно-компульсивным расстройством, которое начало прогрессировать после гибели жены. Монку пришлось уйти из полиции и записаться на приемы к психиатру, но даже это не помешало ему продолжать поддерживать связь с бывшими коллегами и вести сложнейшие расследования. В сериале есть как невероятно смешные, так и пробивающие на слезу эпизоды. И, что самое интересное, за восемь (!) сезонов сериал ни разу не снизил планку качества. Харизматичный Тед Левайн (капитан Лиланд Стоттлмайер) и, конечно, великолепный Тони Шэлуб (сам детектив Монк) навсегда останутся в истории телевидения. Жаль, в России пока ни одно издание не поставило «Детектива» даже в двадцатку-тридцатку лучших сериалов. А Монк, вообще-то, этого заслуживает!
Фото в анонсе: Евгений Терехова / Shutterstock.com