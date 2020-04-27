20 самых недооцененных сериалов по версии читателей «Медузы» «Игра престолов»? Нет! «Ранетки»? Да-а-а! А еще «Светлячок», «Хэппи» и другие шоу

«В Филадельфии всегда солнечно»

Кирилл

TV Series & Films

Один из лучших комедийных сериалов современности, начавшийся еще в 2005 году. Он идет до сих пор! Это шоу о пятерых друзьях, у которых есть бар в Филадельфии. Персонажи постоянно ввязываются в сомнительные авантюры. За 15 лет успели высмеять невероятное количество тем: торговля оружием, вирусы, современные сериалы, фейсбук, кризис, демократия и многое другое. «Филадельфия» — это зеркальное отображение сериала «Друзья», тут жизнь героев с каждым сезоном становится все хуже и безумнее. К тому же одну из главных ролей играет Дэнни Де Вито — и это одна из его лучших актерских работ.