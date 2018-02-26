Два года назад Джордж Льюис-младший (он и есть Twin Shadow) попал в автомобильную аварию, после чего ему год с лишним пришлось лечить руку. Теперь он наконец-то может записывать новую музыку — она, по словам музыканта, вдохновлена нашими турбулентными временами и концом эпохи патриархата. «Saturdays», в которой подпевают девушки из группы HAIM, — из тех песен, что Льюису удаютсяо собенно хорошо: томный прогулочный рок, удачно использующий приемы из Rʼn'B.