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10 лучших песен и клипов недели Выбор «Медузы»: Жанель Монэ, Муджус, Фейс — а также еще одна песня про медузу и даже джаз
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этот раз — королева независимого соула, много хорошей электроники, лютый женский рок, тихий мужской фолк и очень умный джаз. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Жанель Монэ «Django Jane»
Королева современного авант-соула меняет амплуа: вместо привычного концептуального футуризма — мелодичный и самоутверждающий хип-хоп с отсылками к собственным успехам и расовым проблемам в Америке. Практически Кендрик Ламар в юбке (это, разумеется, комплимент). Новый альбом Монэ выйдет в конце апреля.
Муджус «Wish You Were Here»
В новом мини-альбоме российского электронного музыканта Романа Литвинова совмещены две ипостаси — сочинителя безошибочных песен о грустном и автора красивых безголосых треков, которые ставят на уши танцпол. Грубо говорят, тут и поют (причем впервые — по-английски), и танцуют. Чего нам желать еще?
Слушать новую ЕР Муджуса «Lvoe» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
A. A. L. (Against All Logic) «I Never Dream»
На прошлой неделе вышло много хорошей электроники (например, «Sunder» техно-музыканта Натана Фейка), но это, пожалуй, главный сюрприз: оказывается, у чилийца Николаса Джаара — одного из самых талантливых электронщиков 2010-х — последние пять лет был альтернативный псевдоним «Против всей логики», и вот сейчас вышел сборник треков, им подписанных. Почерк мастера чувствуется и тут — это деликатная и упругая музыка, интеллигентно цитирующая самые неожиданные источники и блестяще умеющая не надоедать.
Слушать альбом A. A. L. «2012-2017» целиком: Apple Music, Google Play
Screaming Females «Iʼll Make You Sorry»
Отличный рок с феминистическим уклоном из Нью-Джерси. Громкие и задиристые песни, высекающие искры электричества из сердечных забот Мариссы Патерностер — так зовут девушку, которая в этой группе верховодит.
Слушать новый альбом Screaming Females «All at Once» целиком: Apple Music, Google Play
Twin Shadow «Saturdays (feat. HAIM)»
Два года назад Джордж Льюис-младший (он и есть Twin Shadow) попал в автомобильную аварию, после чего ему год с лишним пришлось лечить руку. Теперь он наконец-то может записывать новую музыку — она, по словам музыканта, вдохновлена нашими турбулентными временами и концом эпохи патриархата. «Saturdays», в которой подпевают девушки из группы HAIM, — из тех песен, что Льюису удаютсяо собенно хорошо: томный прогулочный рок, удачно использующий приемы из Rʼn'B.
Десса «5 Out of 6»
Белая женщина в американском хип-хопе — представительница сразу двух меньшинств, но девушка из Миннесоты, выступающая под именем Десса, ни к какому слушательскому снисхождению не взывает. В ее песнях хватает и агрессивной рэперской харизматики, и мелодических ходов, которые просятся в радиоэфиры.
Слушать новый альбом Дессы «Chime»: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
С. Кэри «More I See»
Пока лидер Bon Iver Джастин Вернон препарирует свои песни с помощью разнообразных цифровых устройств, его барабанщик Шон Кэри сочиняет благотворный душещипательный фолк с симфоническим звуком и успокоительным вокалом. И хорошо.
Слушать новый альбом С. Кэри «Thousand Acres» целиком: Apple Music, Google Play
Фейс «Я роняю Запад»
Судя по твиттеру самого неоднозначного рэпера России, поучаствовав в подкасте «Медузы» про «Гражданскую оборону», он глубоко проникся творчеством Егора Летова вообще и трагизмом русской действительности в частности. Впрочем, творческие результаты этого переживания нам еще предстоит услышать, а пока Фейс выпустил клип на один из своих вирусных хитов — такой же по-хорошему идиотский, бодрый и смешной, как сам трек. На примере этого клипа хорошо видно, что рэпер отличается от многих своих коллег хотя бы наличием самоиронии.
Предупреждение. В песне «Я роняю Запад» Фейс очень много ругается матом. Если для вас это неприемлемо, посмотрите на робота-собаку, открывающего дверь.
«Созвездие Отрезок» «Медуза»
«Я медуза, ты медуза, мы медуза» — разве могли мы пропустить песню с таким рефреном? Конечно, нет. Тем более что московская группа «Созвездие Отрезок» исполняет вполне убедительный колючий электропоп в духе, скажем, The Knife. Песен про медуз на русском языке вообще в последнее время становится все больше. Совпадение?
Райан Портер «Strugglesville»
Тромбонист Райан Портер — близкий друг саксофониста Камази Вашингтона, музыканта, благодаря которому многие современные модники начали слушать джаз. Альбом Портера «The Optimist» даже записывался в подвале дома Вашингтона, причем 10 лет назад. Но актуальности не потерял — названия песен складываются в размышление о США в эпоху президентства Обамы. Сама же музыка более традиционная, чем психоделические фантазии Вашингтона, — но следить за тем, как Портер начинает ломать и корежить привычные структуры и мелодии, очень интересно.
Слушать альбом Райана Портера «The Optimist» целиком: Apple Music, Google Play