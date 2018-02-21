Человек с клюшкой попытался помешать роботу-собаке Boston Dynamics открыть дверь. Ничего не вышло

В середине февраля компания Boston Dynamics показала, как робот SpotMini открывает дверь с помощью клешни-манипулятора, которая появилась у обновленной версии робота-собаки.

Спустя неделю компания опубликовала видео тестирования SpotMini. Сотрудники Boston Dynamics разными способами не давали роботу открыть дверь: отталкивали его клешню хоккейной клюшкой, тянули за поводок, закрывали дверь. Но робот все равно выполнил задание — открыл дверь и зашел в другую комнату!