Как снять видео про свой бизнес?Карточки «Медузы» и bshots
шапито

Человек с клюшкой попытался помешать роботу-собаке Boston Dynamics открыть дверь. Ничего не вышло

Meduza
09:14, 21 февраля 2018

В середине февраля компания Boston Dynamics показала, как робот SpotMini открывает дверь с помощью клешни-манипулятора, которая появилась у обновленной версии робота-собаки.

Спустя неделю компания опубликовала видео тестирования SpotMini. Сотрудники Boston Dynamics разными способами не давали роботу открыть дверь: отталкивали его клешню хоккейной клюшкой, тянули за поводок, закрывали дверь. Но робот все равно выполнил задание — открыл дверь и зашел в другую комнату!

Testing Robustness
BostonDynamics

Слава роботам!

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме