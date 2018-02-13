Boston Dynamics научила робота-собаку открывать двери

Компания Boston Dynamics опубликовала видео с обновленным роботом SpotMini. И он научился открывать двери!

SpotMini — четырехногий робот, похожий на собаку. Вместо головы у машины клешня-манипулятор, с помощью которой она поднимает предметы и управляется с дверьми.

Hey Buddy, Can You Give Me a Hand? BostonDynamics

Также SpotMini умеет бегать, ползать и подниматься по лестнице. Обновленная версия робота была разработана японской компанией SoftBank, которая в 2017 году купила Boston Dynamics у Google.