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Boston Dynamics научила робота-собаку открывать двери

Meduza
09:16, 13 февраля 2018

Компания Boston Dynamics опубликовала видео с обновленным роботом SpotMini. И он научился открывать двери!

SpotMini — четырехногий робот, похожий на собаку. Вместо головы у машины клешня-манипулятор, с помощью которой она поднимает предметы и управляется с дверьми.

Hey Buddy, Can You Give Me a Hand?
BostonDynamics

Также SpotMini умеет бегать, ползать и подниматься по лестнице. Обновленная версия робота была разработана японской компанией SoftBank, которая в 2017 году купила Boston Dynamics у Google.

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