шапито
Чему научились роботы в 2017 году? Делать сальто, потеть и обижать детей 🤖
Компания Boston Dynamics, которая в прошлом показывала сцены издевательств над роботами (их пинали, били клюшкой и заставляли бежать по шкурке от банана), в 2017 году внезапно продемонстрировала, как человекоподобный робот Атлас делает безупречное сальто. «Медуза» предлагает вспомнить, чему еще в 2017 году научились роботы — от участия в олимпийской эстафете до суицида.
Делать сальто
Кажется, самый пугающий навык: Атлас запрыгивает на блок метровой высоты, а затем делает заднее сальто и встает на ноги.
Стоять на одной ноге
В ноябре 2017 года Toyota показала робота-гуманоида T-HR3, который управляется удаленно. Робот в точности повторяет движения оператора — и настолько хорошо держит баланс, что может стоять на одной ноге.
Потеть!
Исследователи из университета Токио разработали роботов, которые стараются копировать строение человеческого тела. Один из них, Кенгоро, умеет не только отжиматься, качать «пресс» и подтягиваться, но и потеть.
Создавать бардак
Робот Атлас не всегда был таким ловким. Как-то он попытался заниматься скучной работой по перетаскиванию коробок, и получилось не очень хорошо.
Топиться
Некоторые роботы стали чересчур человечными. В Вашингтоне один из них патрулировал торговый центр, но наткнулся на фонтан, уверенно въехал в воду и утопился.
Бороться с бездомными
У другого робота этой же модели судьба сложилась немногим лучше. Его взял на службу приют для животных из Сан-Франциско — робот-охранник должен был патрулировать окрестности и помогать в борьбе с уличной преступностью: он вызывая полицию, если замечал что-то подозрительное.
Но у робота обнаружился «побочный эффект» — он мешал бездомным ставить палатки на тротуарах; на него даже несколько раз напали. В итоге приют уволил робота-охранника.
Носить олимпийский огонь
Робот-спасатель HUBO из Южной Кореи принял участие в традиционной эстафете олимпийского огня. Он поднес факел к деревянной стене, прорезал в ней дыру и передал через отверстие огонь дальше. Правда, выглядело это очень скучно.
Танцевать стриптиз!!
Просто посмотрите:
На самом деле, этому навыку они научились давно — робота-стриптизера с головой в форме камеры наблюдения в 2008 году создал британский художник Гайлс Уокер.
Обижать детей
Робот-мороженщик, работающий в выставочном центре NASA, приготовил для маленькой девочки десерт по ее же рецепту, показал ей получившееся мороженое, а затем забрал обратно. Девочка расстроилась.
Быть любимыми
Для этого роботы могут вообще ничего не делать. Можно даже быть водонагревательным баком, похожим на робота, — и все равно найдется девочка, которая скажет: «Привет, робот. Я люблю тебя, робот».