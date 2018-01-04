шапито

Чему научились роботы в 2017 году? Делать сальто, потеть и обижать детей 🤖

Meduza
06:16, 4 января 2018

Компания Boston Dynamics, которая в прошлом показывала сцены издевательств над роботами (их пинали, били клюшкой и заставляли бежать по шкурке от банана), в 2017 году внезапно продемонстрировала, как человекоподобный робот Атлас делает безупречное сальто. «Медуза» предлагает вспомнить, чему еще в 2017 году научились роботы — от участия в олимпийской эстафете до суицида.

Делать сальто

Кажется, самый пугающий навык: Атлас запрыгивает на блок метровой высоты, а затем делает заднее сальто и встает на ноги.

Whatʼs new, Atlas?
BostonDynamics

Стоять на одной ноге

В ноябре 2017 года Toyota показала робота-гуманоида T-HR3, который управляется удаленно. Робот в точности повторяет движения оператора — и настолько хорошо держит баланс, что может стоять на одной ноге.

T-HR3 video
Toyota Global Newsroom

Потеть!

Исследователи из университета Токио разработали роботов, которые стараются копировать строение человеческого тела. Один из них, Кенгоро, умеет не только отжиматься, качать «пресс» и подтягиваться, но и потеть.

Flexibility is the Key to a Good «Workout,» for Human-Resembling Robots
wwwAAASorg

Создавать бардак

Робот Атлас не всегда был таким ловким. Как-то он попытался заниматься скучной работой по перетаскиванию коробок, и получилось не очень хорошо.

Топиться

Некоторые роботы стали чересчур человечными. В Вашингтоне один из них патрулировал торговый центр, но наткнулся на фонтан, уверенно въехал в воду и утопился.

«В наш вашингтонский офис привезли робота-охранника. Он утопился. Нам обещали летающие машины, а взамен мы получили суицидальных роботов»

Бороться с бездомными

У другого робота этой же модели судьба сложилась немногим лучше. Его взял на службу приют для животных из Сан-Франциско — робот-охранник должен был патрулировать окрестности и помогать в борьбе с уличной преступностью: он вызывая полицию, если замечал что-то подозрительное.

Но у робота обнаружился «побочный эффект» — он мешал бездомным ставить палатки на тротуарах; на него даже несколько раз напали. В итоге приют уволил робота-охранника.

Носить олимпийский огонь

Робот-спасатель HUBO из Южной Кореи принял участие в традиционной эстафете олимпийского огня. Он поднес факел к деревянной стене, прорезал в ней дыру и передал через отверстие огонь дальше. Правда, выглядело это очень скучно.

로봇 «휴보»도 성화봉송…탑승형 로봇도 첫 공개
KBS뉴스

Танцевать стриптиз!!

Просто посмотрите:

На самом деле, этому навыку они научились давно — робота-стриптизера с головой в форме камеры наблюдения в 2008 году создал британский художник Гайлс Уокер.

Обижать детей

Робот-мороженщик, работающий в выставочном центре NASA, приготовил для маленькой девочки десерт по ее же рецепту, показал ей получившееся мороженое, а затем забрал обратно. Девочка расстроилась.

Frozen Yogurt robot at NASA made the cup to her exact specifications, showed it to her, and then took it back. Basically a Terminator. from shittyrobots

Быть любимыми

Для этого роботы могут вообще ничего не делать. Можно даже быть водонагревательным баком, похожим на робота, — и все равно найдется девочка, которая скажет: «Привет, робот. Я люблю тебя, робот».

Rayna meets a «robot».
marxj1

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