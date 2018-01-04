Чему научились роботы в 2017 году? Делать сальто, потеть и обижать детей 🤖

У другого робота этой же модели судьба сложилась немногим лучше. Его взял на службу приют для животных из Сан-Франциско — робот-охранник должен был патрулировать окрестности и помогать в борьбе с уличной преступностью: он вызывая полицию, если замечал что-то подозрительное.