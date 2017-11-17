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Boston Dynamics научили робота Атласа делать сальто. У него получилось!

Meduza
09:06, 17 ноября 2017

Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео с прямоходящим роботом Атласом. Робота, который уже умеет медленно перетаскивать коробки, создавать бардак в офисе и падать со сцены, научили делать сальто. И у Атласа отлично получается!

Перед тем, как сделать трюк, робот прошел полосу препятствий, запрыгивая на платформы разной высоты. Судя по всему, Атлас не сразу научился красиво прыгать — в конце видео Boston Dynamics вставили неудачный дубль, в котором робот после прыжка падает на платформу.

Whatʼs new, Atlas?
BostonDynamics

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