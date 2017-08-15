Когда-нибудь роботы отберут у нас работу. Но пока они лишь герои смешных гифок

Один из основателей Boston Dynamics Марк Райберт выступил с лекцией на конференции TED. Он рассказал про то, каких роботов построила его компания и как они взаимодействуют с миром.

Райберт даже вывел четырехногого робота Спота на сцену — тот продемонстрировал, как он умеет ходить, преодолевать препятствия и приносить банку с напитком человеку.

Но самый смешной момент лекции был, когда Райберт показывал на большом экране видео про прямоходящего робота по имени Атлас. Исследователи заставляли Атласа (и даже двух) выполнять простую работу по перетаскиванию коробок, чтобы проверить, насколько быстро они могут это делать — оказалось, что роботы достигают 2/3 скорости человека.

«Но иногда все идет не совсем так, как должно идти», — сказал Райберт, и показал фрагмент видео с Атласом, который создает бардак в офисе и падает на пол.

В июне Марк Райберт выступал на Конгрессе будущих лидеров науки и техники; там он показал Атласа вживую. Робот продемонстрировал свои способности, а затем упал со сцены.

Вот лекция Райберта на TED целиком: