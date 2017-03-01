Робот-мороженщик из NASA обидел четырехлетнюю девочку

Пользователь Reddit под ником Derwolfe посетил Космический центр имени Линдона Джонсона (выставочный центр NASA) вместе со своей дочкой. И робот-мороженщик обидел четырехлетнюю девочку!

Дочка Derwolfe выбрала ингредиенты для десерта и оплатила его. Робот приготовил мороженое по ее рецепту, показал результат девочке, но затем что-то пошло не так, и он убрал десерт.

По словам автора, это была одновременно и самая смешная, и самая грустная ситуация, которую он видел. Derwolfe добавил, что вера в роботов вернулась к его дочке после того, как они заехали на автомойку.