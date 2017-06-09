шапито
Alphabet избавилась от Boston Dynamics. Тех самых легендарных роботов!
Корпорация Alphabet продала японскому концерну SoftBank производителя роботов Boston Dynamics. Мы не только внимательно следили за судьбой этой компании, но и сопереживаем ее роботам — а все благодаря видео, на которых двух- и четырехногие машины демонстрируют, на что способны.
Handle
Хэндл передвигается на колесах. Он разгоняется до 14,5 километров в час и подпрыгивает на 1,2 метра.
Spot
Спот умеет передвигаться по пересеченной местности и подниматься по лестницам. А также старается устоять на «ногах», даже когда его пинают.
SpotMini
Это уменьшенная версия робота Spot. У Миниспота есть «рука», которой он может переносить предметы. А если нужно — держать ее практически неподвижно.
А еще Миниспот уязвим перед банановой кожурой (но быстро встает на ноги).
WildCat
Boston Dynamics утверждает, что WildCat — самый быстрый четвероногий робот на Земле. Он может разгоняться до 32 километров в час и при этом балансировать и маневрировать.
Atlas
Двуногий Атлас умеет переносить грузы и не боится тычков — даже если робот потеряет равновесие, он соберется с силами и встанет на ноги. Но видео издевательств над ним нам явно припомнят во время восстания роботов.