Alphabet продал создателя роботов Boston Dynamics японской компании

Компания Alphabet, которой, в числе прочего, принадлежит Google, продала компанию Boston Dynamics, занимающуюся производством роботов, японскому концерну SoftBank.

Факт продажи подтвердило руководство как SoftBank, так и Boston Dynamics, не став раскрывать сумму сделки и другие параметры соглашения.

Одновременно SoftBank купил у Alphabet японского производителя роботов SCHAFT, принадлежавшего интернет-компании с 2013 года.