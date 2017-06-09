Alphabet продал создателя роботов Boston Dynamics японской компании
Компания Alphabet, которой, в числе прочего, принадлежит Google, продала компанию Boston Dynamics, занимающуюся производством роботов, японскому концерну SoftBank.
Факт продажи подтвердило руководство как SoftBank, так и Boston Dynamics, не став раскрывать сумму сделки и другие параметры соглашения.
Одновременно SoftBank купил у Alphabet японского производителя роботов SCHAFT, принадлежавшего интернет-компании с 2013 года.
«Мы разделяем веру [SoftBank] в то, что технический прогресс должен служить на благо человечества», — сказал исполнительный директор и основатель Boston Dynamic Марк Райберт (англ.яз.).
Компания Boston Dynamics была основана в 1992 году. В декабре 2013 года ее приобрела Google Inc., позже сменившая название на Alphabet. Тогда интернет-компания планировала создать подразделение, занимающееся робототехникой. Однако в 2016 году Alphabet начала искать покупателя на Boston Dynamics.
SoftBank — одна из крупнейших в Японии телекоммуникационных и медиа- компаний. В 2016 году SoftBank приобрела ARM Holdings — разработчика RISC-процессоров для мобильных и портативных устройств за более чем 32 миллиарда долларов.
Основатель SoftBank Масаеси Сон в мае объявил о завершении формирования фонда Vision. В фонд, созданный для инвестиций в технологии, направлены 93 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим в истории в этом сегменте. Сон, объявляя о создании фонда, говорил, что Vision планирует, в числе прочего, заняться развитием искусственного интеллекта и робототехники.