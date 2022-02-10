Хотите тирамису? А может, эклеров? Голлум из советского издания «Хоббита» уже везет вам гостинец Это добрый мем, которого так не хватало этой зимой

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Каждый понедельник в паблике «ВКонтакте» появляется картинка с иллюстрацией из издания «Хоббит, или Туда и обратно» 1970-х годов, на которой Голлум «приносит какой-нибудь гостинец». Это могут быть эклеры, пицца, плед, чесночный хлеб или даже новогоднее настроение. Подпись гласит: «Голлум из советского издания принес тебе <нужное подставить>». А в конце приписка: «Он вернется на следующей неделе с новыми гостинцами». Как раз такой сердечной поддержки без лишних слов и сентиментальности явно не хватало — пусть даже подарки не настоящие, а Голлум максимально нелеп.

На днях мем перекочевал в Твиттер, где завели тематический аккаунт — на момент этой публикации у него уже более 2500 подписчиков, а первый твит набрал более 12 тысяч лайков. У оригинального паблика во «ВКонтакте» подписчиков гораздо меньше. Его создатель Александр рассказал «Медузе», что мем придумал не он. Авторами были неизвестные пользователи, сделавшие всего три картинки, которые разошлись по разным пабликам и попали на «Пикабу». Александр лишь «подхватил знамя». По его словам, он не считает себя настоящим толкинистом, но советское издание 1976 года нежно любит с детства.

Голлума с гостинцами можно считать позитивной версией мема про Скелетора, приносящего дурные вести и бесполезные факты. Александр уверен, что первый анонимный автор вдохновлялся именно этим мемом. Хотя на Reddit периодически всплывают и другие похожие персонажи, которые приносят «подарки». Например, Аксолотль Шон и Толстая Акула Терри.

Почему во «ВКонтакте» гостинцы приносит именно Голлум? Очевидно, что у этого персонажа есть обаяние. А еще он умеет удивить выбором «гостинца» — хотя в группе также есть «стол заказов», где любой может написать, что бы он хотел получить от Голлума.

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