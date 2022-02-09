«Терпи, моя красавица» Все решили, что Путин слушает «Красную плесень». На самом деле президент цитировал частушки (но все равно матерные)

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Dominque Jacovides / SIPA / Scanpix / LETA

8 февраля на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном в Москве президент РФ Владимир Путин прокомментировал то, как руководство Украины недовольно всеми пунктами Минских соглашений, фразой: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». В ней узнали отсылку к песне панк-группы «Красная Плесень» и это вызвало оживленное обсуждение в соцсетях.

Многих пользователей удивило, что Владимир Путин может быть знаком с творчеством группы — ведь она известна матерными песнями и черным юмором из «садистских» анекдотов. А кто-то увидел в этом закономерность.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин вряд ли знаком с творчеством группы «Красная Плесень», фраза, скорее всего, взята из фольклора. Президент Украины Владимир Зеленский же на пресс-конференции после встречи с Макроном в Киеве заявил, что по некоторым вопросам с Путиным нельзя поспорить: «Украина действительно красавица, а вот по поводу „моя“, мне кажется, это уже перебор небольшой… А относительно „терпи, моя красавица“, я в целом считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость».

Прокомментировала ситуацию и сама «Красная Плесень». Директор группы Алексей Самарцев заявил, что музыканты аполитичны и занимаются только творчеством, а за новостями не следят. «Официально подтверждаем, что данные строчки взяты из народного фольклора и ходили в народе давно, до появления „Красной Плесени“».

В интернете появились предположения, что строчка изначально принадлежит другой группе из 90-х — уфимскому коллективу «Каир».

Также строчки «нравится — не нравится» нашли в тексте песни «Ленточка» — Елены Ваенги.

Елена Ваенга. Ленточка. БКЗ Октябрьский 30.01.2018 Елена Ваенга

Антрополог Александра Архипова в разговоре с телеканалом подтвердила, что ​​Путин скорее всего взял это из фольклора. Она рассказала, что речь идет о матерной частушке «с некрофильским оттенком», которая уже точно существовала в 1970-е годы, поэтому Путин мог узнать ее в молодости. Эта частушка относится к мужским дворовым анекдотам, отметила антрополог.

Возможно, речь идет об этой частушке, опубликованной в сборнике А. В. Сидоровича. Строки отсюда действительно очень похожи на припев песни группы «Красная Плесень». Это не удивительно, так как в творчестве группы много пародий и цитат из дворовых анекдотов.

Группа «Красная Плесень» основана в 1989 году в Ялте Павлом Яцыной. Дискография коллектива включает более 60 альбомов, а за все время ее существования сменилось аж 12 составов. Сейчас группа проводит краудфандинг, собирая 200 тысяч рублей на издание трилогии неизданных песен. Возможно, в Кремле наконец-то будет что послушать.

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