Панки оставили секретное послание на сайте госзакупок. Они честно попросили «не лезть в закупку» и «дать заработать»

Муниципальное казенное учреждение (МКУ) по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» попросило «не лезть в закупку» и «дать заработать». А также напомнило, что «панки ХОЙ». Все это можно найти в документе электронного аукциона на сайте госзакупок, где МКУ разместило закупку на санитарную обрезку и вырубку деревьев.

Разглядеть послание не так-то просто — текст написан шрифтом белого цвета. Чтобы его увидеть, нужно курсором выделить всю фразу и поменять цвет. На послание обратил внимание муниципальный депутат от округа Лиговка-Ямская Александр Изотов. Он сделал скриншоты документа и опубликовал у себя в твиттере.

Как сообщает «Бумага», МКУ «Лиговка-Ямская» занимается «обучением неработающего населения, благоустройством и озеленением», а также «временным трудоустройством несовершеннолетних». Есть ли среди сотрудников МКУ панки, издание не уточнило. Автора послания пока вычислить не удалось.