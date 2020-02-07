Охрана Минэнерго собиралась закупить наклейки с надписью «Обама ЧМО». Теперь там говорят, что, возможно, во всем виновата автозамена

ФГУП «Ведомственная охрана» министерства энергетики России планировало закупить наклейки с надписью «Обама ЧМО» для филиала на Северном Кавказе. Об этом сообщают «Открытые медиа», изучившие опубликованный на сайте госзакупок контракт на техобслуживание и ремонт автомобилей. В приложении к техзаданию среди прочих закупаемых расходных материалов есть и пункт с наклейкой «Обама ЧМО».

Как отмечают «Открытые медиа», заказчик сравнил цену на наклейки у разных поставщиков и даже указал ее среднюю стоимость — 81 рубль. Журналисты издания связались с юристом северо-кавказского филиала «Ведомственной охраны». Тот пообещал, что наклейка вскоре исчезнет из списка госзакупок — и больше такие товары закупать не будут.

По словам работавшего над составлением контракта специалиста, наклейка оказалась в списке закупок из-за технической ошибки или «ошибки текстового редактора вроде Т9».