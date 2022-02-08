Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Терпение Украины — признак мудрости, которая важна не только для самой страны, но и для Европы и России, заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о выполнении Минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Накануне на пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Москве Путин напомнил, что руководство Украины недавно выразило недовольство всеми пунктами Минских соглашений, и сказал: «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится».

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательство, то их нужно выполнять. Он также с уверенностью заявил, что Путин не знаком с творчеством группы «Красная плесень», в одной из песен которой есть такие же слова про «красавицу».

В свою очередь Зеленский на пресс-конференции после встречи с Макроном в Киеве заявил, что по некоторым вопросам с Путиным нельзя поспорить.

Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу «моя», мне кажется, это уже перебор небольшой… А относительно «терпи, моя красавица», я в целом считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны.

8 февраля состоялись переговоры президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Французский лидер прибыл в Киев из Москвы, где накануне обсуждал ситуацию вокруг Украины с российским президентом Владимиром Путиным.

После встречи с Зеленским Макрон рассказал, что и российский, и украинский президенты подтвердили, что намерены продолжить выполнять свои обязательства по условиям Минских соглашений. Он также сообщил, что предложил Путину и Зеленскому обсудить в рамках Трехсторонней контактной группы возможные «прояснения» в Минских соглашениях, чтобы «снять разночтения» и снизить эскалацию.

Читайте также

«Политика открытых дверей НАТО — это экзистенциальный вопрос» Встреча Путина и Макрона в Москве длилась пять часов. Прорывов по Украине: ноль

Читайте также

«Политика открытых дверей НАТО — это экзистенциальный вопрос» Встреча Путина и Макрона в Москве длилась пять часов. Прорывов по Украине: ноль

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!