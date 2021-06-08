В Чите толпа панков позвала мотоциклистов и сняла клип в стиле «Короля и шута». Это были родители выпускников
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В Чите родители выпускников переоделись в панков из 1990-х. А потом схватили скрипки, гитары и саксофоны, вышли на улицу и сняли поздравительный клип. И даже позвали мотоциклистов, которые проезжали мимо!
Участники видео спели песню про выпускников и родительскую поддержку на мотив «Лесника» группы «Король и шут» (один из родителей сделал себе прическу как у Михаила Горшенева).
«Когда я их увидел на площади Ленина, это была просто толпа панков, — заявил автор видео Владимир Дементьев. — Все в черном, разукрашенные волосы. Настолько заморочились родители! За всю мою практику не было таких клиентов».
Самый популярный комментарий под клипом прямо сейчас звучит так: «Огонь! Зашел с трех разных аккаунтов, чтобы поставить лайки. 🤜🤛 Отдельное спасибо за выбор песни. Горшок жив!».