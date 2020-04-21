«Оставайтесь дома, чтобы вирус победить. МВД Рязани будет пристально следить!» Полиция Рязани борется с коронавирусом при помощи «Короля и Шута»

В Рязани продолжают бороться с пандемией коронавируса при помощи музыки. Сперва вышла песня «Коронавирус в Рязани не пройдет», в которой говорится, что коронавирусу просто не выжить в «столице славных ВДВ». Теперь местная полиция переделала песню «Лесник» группы «Король и Шут» и сняла клип о борьбе с нарушителями самоизоляции.

Рязань УМВД

Припев такой:

Оставайтесь дома, чтобы вирус победить.

МВД Рязани будет пристально следить!

А вот что обещают сделать с теми, кто не будет подчиняться требованиям властей.

На улице сидела компания друзей.

Им, видно, все равно на старания властей.

Немедля к ним нагрянул полиции наряд,

В отделе им еще раз доступно объяснят!﻿