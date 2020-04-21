шапито
«Оставайтесь дома, чтобы вирус победить. МВД Рязани будет пристально следить!» Полиция Рязани борется с коронавирусом при помощи «Короля и Шута»
Источник: Meduza
В Рязани продолжают бороться с пандемией коронавируса при помощи музыки. Сперва вышла песня «Коронавирус в Рязани не пройдет», в которой говорится, что коронавирусу просто не выжить в «столице славных ВДВ». Теперь местная полиция переделала песню «Лесник» группы «Король и Шут» и сняла клип о борьбе с нарушителями самоизоляции.
Припев такой:
Оставайтесь дома, чтобы вирус победить.
МВД Рязани будет пристально следить!
А вот что обещают сделать с теми, кто не будет подчиняться требованиям властей.
На улице сидела компания друзей.
Им, видно, все равно на старания властей.
Немедля к ним нагрянул полиции наряд,
В отделе им еще раз доступно объяснят!