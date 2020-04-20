Непонятно кто непонятно для чего выпустил клип «Коронавирус в Рязани не пройдет» (авторы текста и видео не указаны). В песне утверждается, что COVID-19 попросту не сможет тут выжить. И все потому, что «Рязань — столица славных ВДВ». А значит, «не разнесется здесь [вирус] как по миру». Предупреждаем сразу: увы, до рифмы Рязань-Ухань так и не додумались.

Вот почему Рязани не страшна пандемия (помимо того, что это столица ВДВ):

В Рязани «живет сознательный народ», который «научился четко выполнять простые правила гражданской обороны»

Рязанцы «возвели редут — и стали крепостью для [них] квартиры»

Решили «как на войне перетерпеть и переждать», ведь «не имеют права отступать, а защищаться [рязанцы] всегда умели»

«Один за всех и все за одного! Так нас учили наши прадеды и деды. Мы не забудем ничего и никого, когда пойдем под знаменем победы».

Клип состоит из нарезки видео с врачами, дезинфекторами, военными, ветеранами и просто местными жителями. В ролике есть и чиновники, в том числе губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ну что же, Рязани можно только позавидовать! Остальным придется защищаться антикоронавирусной песней Елены Малышевой и Ивана Урганта.