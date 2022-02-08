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«Роскосмос»

Помните робота Федора? В 2019 году он прилетел на МКС, где выполнил несколько простых задач, в том числе включил и выключил дрель. И нет, дырки в обшивке корабля «Союз» не его рук дело — они появились раньше!

Так вот, скоро у Федора появится младший брат! И зовут его … «Теледроид»! Уже в 2024 году Роскосмос планирует запустить нового робота к МКС. Пока готов только прототип и, честно говоря, он не впечатляет. Во-первых, у него нет ног! Во-вторых, пока это, скорее, большая пластиковая кукла. У робота нет электроники, и все действия за него выполняет человек.

Roscosmos Media

Единственная надежда на прорыв отечественного роботостроения — конспирологическая теория из комментариев под роликом. Если верить ей, то «Теледроид» на видео находится слева, и это он создает новых киборгов по своему подобию.

По планам Роскосмоса «Теледроид» будет выполнять задачи в открытом космосе, а также на Луне и Марсе! До этого времени робот должен научиться повторять движения человека на расстоянии, а также работать автономно — то есть как настоящий робот! Верим, что у него все получится — ведь кто-то должен выгуливать всех собак Boston Dynamics.

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