Робот Федор стал главным поводом для гордости в российских СМИ. Настоящие новости о нем невозможно отличить от фейковых

Человекоподобный робот Федор, 22 августа улетевший в космос на корабле «Союз МС-14», стал главным поводом для гордости в российских СМИ. Его называют «патриотом» и «героем Галактики», защищают от травли в соцсетях, им, в конце концов, просто восхищаются. Телеканал НТВ и вовсе сообщил в своем твиттере о роботах Boston Dynamics, которые покончили с собой от зависти к Федору.

Российские издания, как и в случае с прилетевшим в Москву Квентином Тарантино, выпускают заметки по каждому поводу, связанному с Федором — от его поздравлений с Днем флага до первых твитов, которые он якобы отправил из космоса. Минуту славы получили даже тульские пряники, отправившиеся в космос вместе с Федором. Вот с какими заголовками выходят эти заметки:

В новость превратили даже шутливую фразу главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он заявил, что якобы не знает, кто ведет твиттер робота Федора: «Это загадка, я сам не знаю. Я всех спрашиваю: „Что происходит?“ Все говорят: „Может, действительно он сам пишет“».

При этом аккаунт Федора не раз появлялся в официальных видео, выложенных в верифицированном аккаунте «Роскосмоса» в твиттере.

В такой ситуации даже шуточные новости агентства «Панорама» с большим трудом можно отличить от реальных заметок о роботе.

24 августа Федор прилетит на Международную космическую станцию, уже 25-26 числа у него начнутся первые тренировки. Всего робот пробудет на орбите до 7 сентября — а это значит, что в ближайшие несколько недель о Федоре будут писать еще больше. Готовьтесь!

Фото в анонсе: Sputnik / Scanpix / LETA