С Байконура запустили «Союз МС-14» с роботом Федором

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» успешно стартовала утром 22 августа с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. Прямая трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».

На борту корабля вместе с грузами для экипажа МКС находится антропоморфный робот Федор. Во время старта он повторил фразу Юрия Гагарина «Поехали!»

«Союз МС-14» успешно отделился от третьей ступени носителя и начал двухдневный полет к МКС. Стыковка со станцией запланирована на утро 24 августа.

Запуск космического корабля «Союз МС-14» Роскосмос ТВ

Робот Федор, созданный компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС, пробудет на МКС около 17 дней. В его задачи на станции, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, и проведение ряда экспериментов.

Вот что Федор уже написал в твиттер из космоса: