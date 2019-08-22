С Байконура запустили «Союз МС-14» с роботом Федором
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» успешно стартовала утром 22 августа с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. Прямая трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».
На борту корабля вместе с грузами для экипажа МКС находится антропоморфный робот Федор. Во время старта он повторил фразу Юрия Гагарина «Поехали!»
«Союз МС-14» успешно отделился от третьей ступени носителя и начал двухдневный полет к МКС. Стыковка со станцией запланирована на утро 24 августа.
Робот Федор, созданный компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС, пробудет на МКС около 17 дней. В его задачи на станции, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, и проведение ряда экспериментов.
Вот что Федор уже написал в твиттер из космоса: