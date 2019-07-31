Бесполезный робот Марти патрулирует американские магазины 🤖 Он должен всем помогать, но в итоге верещит при виде виноградины

Журналистка Mashable Николь Галуччи написала статью о роботах по имени Марти, которые патрулируют супермаркеты американской сети Stop & Shop. Задачи у машины простые — ездить по залу и предупреждать посетителей о таящихся в магазине опасностях.

Как это выглядит на практике: робот, внешне похожий на гигантскую скрепку-помощника из старых версий Windows (серьезно, даже глаза те же!) медленно бороздит территорию магазина. При движении Марти издает звуки, напоминающие писк аппарата жизнеобеспечения.

Стоит устройству обнаружить на полу какой-то подозрительный предмет или разлитую жидкость, оно тут же начинает громко сигналить: «Внимание, опасность! Внимание, опасность!» В некоторых случаях сообщение дублируется на нескольких языках.

Журналистка Mashable, не раз лично сталкивавшаяся с Марти, выявила у робота один существенный недостаток — он катастрофически, обезоруживающе бесполезен. Как минимум потому, что в большинстве случаев он вопит из-за простой виноградины или другого упавшего с полки предмета. Что еще хуже, один такой Марти стоит порядка 35 тысяч долларов, но при этом он даже не убирает обнаруженный бардак. Он просто зовет на помощь работников магазина, после чего продолжает кататься по залу.

На Марти жалуются даже сотрудники Stop & Shop. По задумке, робот должен освобождать им время на общение с покупателями. Но так как Марти на все реагирует одинаково — что на разлитую воду, что на упавшую виноградинку — работники то и дело бегают проверять эти источники «опасности».

Галуччи видела, как однажды робот заверещал по непонятной причине. Сотрудница не смогла сразу выяснить, на что он среагировал, поэтому начала просто подбирать с пола потенциальные угрозы — вроде обычных крошек. И все, чтобы успокоить вопящего Марти.

Некоторым робот кажется милым, в особенности детям. Другим же он напоминает преследователя, который ездит за тобой и угрожающе поглядывает из-за плеча.

А уж если подрисовать ему нахмуренные брови…

При этом, как замечает журналистка Mashable, у назойливого Марти есть одно полезное свойство — из-за него она стала чаще взаимодействовать с работниками и посетителями Stop & Shop. Ведь нет ничего более объединяющего, чем бесполезный неуклюжий робот, который пытается вам помочь.

Бонус! А вот как Марти заряжают (нужно нажать на твит)

Пересказал Максим Иванов