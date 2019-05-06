«Почему меня создали таким?!» Робот-пылесос научился ругаться и жаловаться на жизнь

Американский ютьюбер Майкл Ривз научил робот-пылесос Roomba страдать и ругаться. Теперь при каждом столкновении с препятствием (например, стеной или ножкой стула) устройство громко кричит и жалуется на жизнь.

Michael Reeves

В лексикон пылесоса входят такие фразы, как «Твою мать, сука!», «Почему меня создали таким?!» и «А-а-а-а-а-а-а». Ругань для эксперимента записали другие ютьюберы. В режиме для детей нет мата, только душераздирающие крики.

Ривз испытал улучшенную модель Roomba на своих близких и посетителях супермаркета. Он объяснил, что вопящий и жалующийся пылесос кажется более человечным. Кроме того, эксперимент Ривза (по его словам) еще и учит эмпатии к роботам.

К сожалению, для создания подобной модификации ютьюберу пришлось удалить части механизма, отвечающие за уборку. Поэтому его версия Roomba не умеет всасывать грязь. Только ругаться.