В США на задержание попавшего в беду робота-пылесоса отправили полицейских с собаками 🤖

Полицейским из города Портленд, штат Орегон, поступил вызов. Звонившие сообщили, что к ним в дом проник посторонний и заперся в ванной комнате.

Представители порядка вместе с собаками прибыли на место и осмотрели дом. Из-за двери ванной комнаты доносился подозрительный шум. Полицейские несколько раз попросили подозреваемого покинуть помещение и сдаться, но их просьбы были проигнорированы (при этом непонятный шум только нарастал).

Тогда полицейские достали оружие и ворвались в ванную. Внутри они обнаружили застрявшего в углу робота-пылесоса.

Полиция рассказала об этом случае в фейсбуке. К посту приложили фотографию робота-пылесоса с подписями «Внимание, розыск» и «Задержан».

Фото в анонсе: esp2k / Shutterstock.com