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Роботы-пылесосы вечно попадают в неприятности. С ними воюют коты, их побеждают носки, а еще… 💩

Meduza
14:55, 4 октября 2018

Пользователь твиттера lennart опубликовал скриншот с мобильными уведомлениями от робота-пылесоса Roomba и умной камеры наблюдения Cloud Cam. Оказалось, во время уборки Roomba случайно «всосал» кабель питания — и таким образом ненадолго оставил хозяев дома без системы слежения.

В комментариях под постом другие пользователи стали делиться своими историями, связанными со странным поведением роботов-пылесосов. Выяснилось, что у некоторых Roomba время от времени начинает танцевать со стульями.

А у других — периодически застревает под туалетом, откуда его приходится вытаскивать.

Иногда роботы-пылесосы «давятся» вещами — например, носками, после чего отключаются где-нибудь под диваном. «Мне казалось, что он сбежал через открытую дверь и уехал в закат», — написал один из комментаторов.

С Roomba часто воюют животные. По рассказам одного из пользователей, его кошка научилась самостоятельно отключать работающий пылесос. Устройство почему-то очень злит питомца — она дожидается момента, когда робот заедет под кровать, и там спокойно «обезвреживает» его. Другая кошка для этих же целей использует мягкие игрушки, которые бросает на пути у Roomba до тех пор, пока гаджет наконец не застрянет.

Самую драматичную историю рассказал пользователь stratospher_es: «Как-то у огромной собаки моего зятя случилось недержание прямо в центре гостиной — его самого при этом не было дома. Так вышло, что вскоре после этого у Roomba была запланирована уборка. Выводы. Во-первых, Roomba не ощущает запаха. Во-вторых, Roomba — мультимедийный художник-авангардист».

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