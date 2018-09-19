Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал
шапито

Умный дверной звонок не пустил хозяина в дом. Он увидел Бэтмена на его футболке и принял за незнакомца

Meduza
08:10, 19 сентября 2018

Американского разработчика из Джорджии, подписанного в твиттере как Би Джей Мэй, не пустили домой из-за Бэтмена на футболке. Умный звонок, автоматически блокирующий входную дверь при появлении незнакомцев, сработал на Темном рыцаре и проигнорировал самого жильца. Об этом Мэй рассказал в своем твиттере.

«Мой умный звонок компании Nest автоматически запирает входную дверь при виде незнакомцев. Сегодня он не узнал меня, поэтому я открыл приложение, чтобы выяснить, в чем дело, и…»

Разработчик все же смог попасть домой с помощью специального пин-кода — при желании он мог бы разблокировать замок и с телефона тоже.

На крыльях ночи

новости

SpaceX выбрала туриста, который первым полетит вокруг Луны Японский предприниматель Юсаку Маэдзава отправится в космос в 2023 году

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Что происходит с домашним насилием в мире. В одной картинке

партнерский материал

С какой скоростью читают на разных языках? В одной картинке