Умный дверной звонок не пустил хозяина в дом. Он увидел Бэтмена на его футболке и принял за незнакомца

Американского разработчика из Джорджии, подписанного в твиттере как Би Джей Мэй, не пустили домой из-за Бэтмена на футболке. Умный звонок, автоматически блокирующий входную дверь при появлении незнакомцев, сработал на Темном рыцаре и проигнорировал самого жильца. Об этом Мэй рассказал в своем твиттере.

My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn't recognize. Today it didn't recognize me, so I went into the app to investigate and... pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn — B.J. May (@bjmay) September 17, 2018

Разработчик все же смог попасть домой с помощью специального пин-кода — при желании он мог бы разблокировать замок и с телефона тоже.