шапито
Устрашающий марш: роботы-собаки объединились в стаю и потащили за собой грузовик
Meduza
Собак-роботов SpotMini, которых выпускает компания Boston Dynamics, уже научили открывать двери и танцевать. Их брали на прогулку с основателем компании Amazon Джеффом Безосом, заставляли злить собак и испытывали скользкой банановой кожурой.
Но что дальше? Чем еще их можно занять? Boston Dynamics наконец-то нашла ответ: пусть 10 роботов тащат грузовик! Честно говоря, выглядит это предельно устрашающе.
А вот как это выглядит под песнь бурлаков.