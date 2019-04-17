Устрашающий марш: роботы-собаки объединились в стаю и потащили за собой грузовик

Собак-роботов SpotMini, которых выпускает компания Boston Dynamics, уже научили открывать двери и танцевать. Их брали на прогулку с основателем компании Amazon Джеффом Безосом, заставляли злить собак и испытывали скользкой банановой кожурой.

Но что дальше? Чем еще их можно занять? Boston Dynamics наконец-то нашла ответ: пусть 10 роботов тащат грузовик! Честно говоря, выглядит это предельно устрашающе.

Марш роботов-собак 🤖🐕 Meduza

А вот как это выглядит под песнь бурлаков.

Эх, ухнем! ilovesaintjimmy