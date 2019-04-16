«Только начал работать, а уже так устал». Новости на «России 24» провел робот 🤖

Эфир «Россия 24» впервые провел робот: в течение шести минут он монотонным голосом зачитывал новости. Запись эксперимента выложили в соцсети телеканала. «Как он справился со своими обязанностями — судить телезрителям. Смогут ли роботы заменить журналистов?», — поинтересовались авторы в описании к видео.

Россия 24

«Только начал работать, а уже так устал», — заметили в комментариях на ютьюбе. «Робот словно после запоя», — написал другой пользователь. «Где робот? Ничего не изменилось»﻿, — добавил третий.

А теперь посмотрите на китайского виртуального телеведущего, разработанного агентством «Синьхуа» и китайским поисковиком Sogou.com.

Meduza