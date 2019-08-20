В Пятигорске робот в папахе станцевал лезгинку перед Дмитрием Рогозиным 🤖

Обновление. Как сообщает телеграм-канал «Подъем», танцующего лезгинку робота купили в магазине в США, а собрали и запрограммировали уже в России. По словам представителей команды Fab Lab, Рогозин посмеялся и похвалил Хажби.

Участники молодежного форума «Машук» в Пятигорске показали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, который танцует лезгинку. Выглядит это вот так:

Робот — талисман команды Fab Lab. Ее представитель Диана Кадзаева рассказала РИА Новости, что танцор носит древнее осетинское имя Хажби.

Неизвестно, понравился ли Хажби Дмитрию Рогозину. Но по форуму генеральный директор «Роскосмоса» разгуливал в футболке с российским роботом Федором (который скоро должен полететь в космос!) и надписью «За мной не заржавеет».

Но сможет ли Хажби заменить живых танцоров? Согласно опросу ВЦИОМ, 80% россиян не боятся, что их рабочие места займут роботы. При этом 47% респондентов считают подобный исход вполне реалистичным.