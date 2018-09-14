Краткая история дырки в космическом корабле «Союз». Рассказывает сама дырка!

Вот МКС. Вот космический корабль «Союз» около нее. Вот я — обычная дырка, диаметр полтора миллиметра. Меня бы, может, вообще не было, но «космонавт учудил». Жизнь полна вопросов. Кто меня сделал? Когда я появилась? Знаю точно: меня просверлили специально, нашли 30 августа и заделали герметиком. Больше — ничего.

Землян тоже волнует тайна моего происхождения. На Байконур приехала комиссия Роскосмоса и выяснила: я появилась не на Земле, а в космосе. Час от часу не легче.

Казалось бы, дырка полтора миллиметра, но из-за меня уже ссорятся космонавты. Да что там космонавты, державы! В России говорят, что это меня американцы проделали. Хотели, чтобы случилась мини-авария, всех бы вернули на Землю, а бытовой отсек, где я обитаю, сгорел в атмосфере. Кто тогда рассказал бы вам эту историю? США, конечно, все отрицают.

Вы знаете, здесь довольно одиноко. 13 сентября уже было обрадовалась, что у меня есть сестра — появились слухи о новой дырке. И не где-нибудь там, а на экране противометеоритной защиты! Радовалась я недолго — оказалось, что никаких новых отверстий в корабле нет.

Что будет дальше, я не знаю. Вернее знаю, в декабре корабль отправится на Землю, отсек сгорит, и я исчезну. Так себе перспектива :(