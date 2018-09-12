Командир МКС опроверг причастность американских астронавтов к порче «Союза»
Астронавт NASA Эндрю Фьюстел, возглавляющий экипаж Международной космической станции, заявил, что американцы не причастны к повреждению пилотируемого корабля «Союз МС-09». Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News.
«Могу со всей определенностью сказать, что экипаж без сомнений не имеет никакого отношения к этому. Я считаю постыдным, что кто-то тратит время на предположения о том, что члены команды на орбите были вовлечены в это», — заявил Фьюстел.
По словам командира МКС, экипаж станции наоборот своевременно обнаружил и ликвидировал повреждение на корабле, позволив команде продолжить выполнение своей работы на МКС.
30 августа на МКС была обнаружена утечка воздуха, которую вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля «Союз МС-09». Дыру заделали герметиком.
12 сентября газета «Коммерсант» сообщила, что комиссия «Роскосмоса», расследующая инцидент, подозревает в причастности к повреждению американских астронавтов. Якобы они намеренно просверлили дырку дрелью, чтобы добиться досрочной отправки корабля на Землю из-за болезни одного из своих коллег.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявил в своем фейсбуке, что распространение подобных домыслов и слухов «направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции».