Россия подозревает, что дыру в обшивке корабля «Союз» просверлили американские астронавты. Чтобы вернуть на Землю заболевшего члена экипажа МКС

Комиссия «Роскосмоса», которая расследует причины разгерметизации космического корабля «Союз» на МКС, в приоритетном порядке рассматривает версию о том, что дыру в обшивке «Союза» просверлили американские астронавты. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «высокопоставленного собеседника».

По данным издания, американцы пошли на это из-за болезни одного из своих коллег, пытаясь добиться досрочной отправки корабля на Землю. Срочная эвакуация всего экипажа с Международной космической станции позволила бы астронавту продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек «Союза», в котором проделано отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу, пишет газета.

«Союз» находится на МКС с июня. 30 августа на корабле обнаружили утечку воздуха. Ее вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля. По команде из Центра управления полетами (ЦУП) российские космонавты в тот же день закрыли отверстие специальным герметиком.

Эксперты, которые взялись за расследование инцидента, сначала предполагали, что обшивку «Союза» повредил микрометеорит. Но эту версию отвергли, когда выяснилось, что отверстие было сделано изнутри корабля — сверлом. Источники РИА Новости сообщали, что дыру просверлили при сборке «Союза»; предполагалось, что это было сделано намеренно.

О том, что отверстие в обшивке «Союза» появилось не на Земле, а на орбите, и его могли сделать американские астронавты, первым 10 сентября сообщил телеграм-канал Mash. К такому выводу эксперты пришли, изучив фотографии дыры и заметив вокруг нее несколько точек, образованных из-за секундного касания сверла, отмечает «Коммерсант». Точки могли образоваться из-за того, что на дрель не оказывалось давление, что характерно для работ в невесомости.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 11 сентября отказался обсуждать подозрения относительно американских астронавтов, заявив, что пока нет «объективной картины» происшествия. При этом ЦУП уже дал команду российскому экипажу не допускать американцев к российской части МКС без разрешения командира, рассказал «Коммерсанту» источник, причастный к работе космической станции.

Сейчас на МКС находятся шесть космонавтов: россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, немец Александр Герст, а также американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньен-Чэнселлор. Кого из них подозревают в повреждении обшивки «Союза», «Коммерсант» не пишет; также издание не сообщает, кто из них может быть болен. «Роскосмос» запросил у NASA медицинские показания астронавтов, но шанс получить их невелик, так как эта информация относится к врачебной тайне, отмечает газета.

Как отмечает «Коммерсант», случаи экстренного прерывания космической миссии из-за болезни одного из членов экипажа уже были. В частности, в 1985 году советский летчик-космонавт Владимир Васютин скрыл от медкомиссии урологические проблемы и прибыл на орбитальную станцию «Салют-7». Однако из-за ухудшения состояния Васютина всему экипажу пришлось досрочно вернуться на Землю.

Обновлено. Обвинять американских астронавтов в разгерметизации «Союза» до окончания расследования «Роскосмоса» неприемлемо, заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Сегодня, до завершения расследования вешать ярлыки и искать ведьм, мягко говоря, недальновидно и опасно», — цитирует Борисова «Интерфакс».