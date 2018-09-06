«Версия напрашивается сама собой — злой умысел». Источники ТАСС и РИА Новости — об утечке воздуха на корабле «Союз»
Обшивку космического корабля «Союз» повредили намеренно. К такому выводу пришла расследующая инцидент внутренняя комиссия РКК «Энергия», сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
По словам источника, при сборке «Союза» дрель, с помощью которой было сделано отверстие в обшивке, вообще не используется.
«Кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой — злой умысел», — заявил источник ТАСС.
30 августа на корабле «Союз», пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил отверстие в обшивке диаметром два миллиметра и заделал его герметиком. Отверстие, предположительно, появилось во время сборки корабля в подмосковном Королеве.