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«Версия напрашивается сама собой — злой умысел». Источники ТАСС и РИА Новости — об утечке воздуха на корабле «Союз»

РИА Новости
10:31, 6 сентября 2018
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Обшивку космического корабля «Союз» повредили намеренно. К такому выводу пришла расследующая инцидент внутренняя комиссия РКК «Энергия», сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, при сборке «Союза» дрель, с помощью которой было сделано отверстие в обшивке, вообще не используется.

«Кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой — злой умысел», — заявил источник ТАСС.

30 августа на корабле «Союз», пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил отверстие в обшивке диаметром два миллиметра и заделал его герметиком. Отверстие, предположительно, появилось во время сборки корабля в подмосковном Королеве.
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