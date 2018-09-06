Обшивку космического корабля «Союз» повредили намеренно. К такому выводу пришла расследующая инцидент внутренняя комиссия , сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, при сборке «Союза» дрель, с помощью которой было сделано отверстие в обшивке, вообще не используется.

«Кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой — злой умысел», — заявил источник ТАСС.