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Обшивку «Союза» повредили во время сборки

РИА Новости
07:25, 5 сентября 2018
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Отверстие в обшивке «Союз МС-09», которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королеве.

К такому предварительному выводу, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли, пришла комиссия РКК «Энергия», занимающаяся расследованием происшествия.

По словам одного из собеседников агентства, сотрудники предприятия, где собирали «Союз», знали о повреждении обшивки, так как на финальном этапе сборки отверстие было заполнено специальным клеем. Было ли это как-то отражено в сопроводительной документации, источник не уточнил.

Версию о повреждении обшивки корабля космонавтами все три источника агентства назвали наименее вероятной.

30 августа на корабле «Союз», пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что обшивку могли преднамеренно повредить уже на орбите.

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