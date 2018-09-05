Обшивку «Союза» повредили во время сборки

Отверстие в обшивке «Союз МС-09», которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королеве.

К такому предварительному выводу, сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли, пришла комиссия », занимающаяся расследованием происшествия.

По словам одного из собеседников агентства, сотрудники предприятия, где собирали «Союз», знали о повреждении обшивки, так как на финальном этапе сборки отверстие было заполнено специальным клеем. Было ли это как-то отражено в сопроводительной документации, источник не уточнил.

Версию о повреждении обшивки корабля космонавтами все три источника агентства назвали наименее вероятной.