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«Все мы живые люди, все могут захотеть домой». Депутат Госдумы — о психически неустойчивых космонавтах, сверлящих дырки в «Союзе»

РИА Новости
13:29, 4 сентября 2018
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Депутат Госдумы, бывший космонавт Максим Сураев допустил, что отверстие в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз» мог сделать психически неустойчивый член экипажа станции. 

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо», — сказал Сураев. 

По словам депутата, на борту станции есть все необходимое, чтобы просверлить отверстие, а круглосуточного наблюдения за работой космонавтов не ведется. В то же время, Сураев подчеркнул, что необходимо дождаться окончания расследования комиссии. 

30 августа на корабле «Союз», пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позже заявил, что в качестве возможной причины утечки рассматривается и преднамеренное повреждение обшивки на орбите. По словам Рогозина, на месте повреждения были обнаружены следы «нескольких попыток воздействия сверлом». 
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