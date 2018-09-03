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Рогозин заподозрил космонавтов в преднамеренном повреждении обшивки «Союза» на орбите

РИА Новости
16:46, 3 сентября 2018
Надежный источник

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в рамках расследования причин утечки воздуха на корабле «Союз» рассматривается версия преднамеренного повреждения его обшивки на орбите.

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом. Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?» — цитирует Рогозина РИА Новости.

По словам главы «Роскосмоса», в ходе расследования выявлено «явное воздействие на обшивку корабля изнутри». «Там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла. Очень интересная история, выясняем», — цитирует Рогозина агентство «Интерфакс».

Утечка воздуха на корабле «Союз», пристыкованном к Международной космической станции, произошла 30 августа. Российские космонавты обнаружили в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком.

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