ТАСС сообщил о новых следах от дрели на корабле «Союз». РИА Новости утверждает, что это та же самая дырка

В обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» обнаружили новые следы от дрели, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Если первое отверстие нашли внутри бытового отсека «Союза», то новое — на экране противометеоритной защиты, покрывающей корабль снаружи на расстоянии 15 миллиметров от герметичного корпуса, сообщил источник. Он предположил, что, проделав дыру в корпусе, сверло уперлось во внешнюю негерметичную защиту.

РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что это то же самое отверстие, а «не какие-то новые следы». В то же время собеседник агентства подтвердил, что сверло уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию.