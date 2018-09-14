ТАСС сообщил о новых следах от дрели на корабле «Союз». РИА Новости утверждает, что это та же самая дырка
В обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09» обнаружили новые следы от дрели, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Если первое отверстие нашли внутри бытового отсека «Союза», то новое — на экране противометеоритной защиты, покрывающей корабль снаружи на расстоянии 15 миллиметров от герметичного корпуса, сообщил источник. Он предположил, что, проделав дыру в корпусе, сверло уперлось во внешнюю негерметичную защиту.
РИА Новости со ссылкой на свой источник сообщило, что это то же самое отверстие, а «не какие-то новые следы». В то же время собеседник агентства подтвердил, что сверло уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию.
30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха, которую вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля «Союз МС-09». Дыру заделали тремя слоями герметика.
Газета «Коммерсант» писала, что комиссия «Роскосмоса», расследующая случившееся, заподозрила в повреждении американских астронавтов. Якобы они намеренно просверлили отверстие дрелью, чтобы корабль досрочно отправили на Землю. Астронавт NASA, командир МКС Эндрю Фьюстел эту информацию опроверг.