Аспирант сделал квадрокоптер с винтами, как в чертежах Леонардо да Винчи Удивительно, но беспилотник взлетел!

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Воздушные винты, нарисованные Леонардо да Винчи в конце XV века, действительно могут работать. Аспирант из Университета Мэриленда показал это на своем беспилотнике. За его основу был взят обычный квадрокоптер, у которого стандартные пропеллеры были заменены на винты с рисунка «вертолета» да Винчи.

Автор проекта — Остин Прете, аспирант факультета аэрокосмической техники. Сначала он был настроен скептически, но после построения компьютерной симуляции и серии экспериментов поверил в идею. «Я был совершенно поражен, что это сработало», — сказал Прете. Результат он представил на конференции Transformative Vertical Flight 2022 в Сан-Хосе.

Хотя Прете построил лишь небольшой беспилотник, он уверен, что технологию можно использовать и в больших летательных аппаратах для транспортировки людей. При этом у квадрокоптера есть недостатки, признал аспирант, например, винты слишком тяжелые, а вся конструкция держится в воздухе нестабильно. Но есть и плюсы: например, воздушный винт Леонардо создает небольшой поток воздуха и следовательно поднимает меньше пыли.

«Вертолет» Леонардо да Винчи, вдохновивший Прете на проект, был нарисован в конце 1480-х, когда ученый служил военным инженером у миланского герцога Лодовико Сфорца. В рукописях того же времени есть и другие «воздушные машины»: парашют, дельтаплан, орнитоптер. Исследователи допускают, что да Винчи мог построить их небольшие модели, но сделать полноразмерные действующие машины тогда было невозможно. Тогда не было достаточно легких и прочных материалов, равно как электродвигателей, батарей и компьютерной системы управления, которые сделали возможным беспилотник из Мэриленда.

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