В Великобритании сбежавшую собаку не могли спасти полицейские, пожарные и береговая охрана. На помощь пришел дрон с сосиской!

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Denmead Drone Search & Rescue / Scanpix / LETA

Английские спасатели пришли на помощь потерявшейся собаке, сделав это с помощью сосиски и дрона — возможно, двух главных изобретений человечества. 13 января Милли, помесь джек-рассела и уиппета, сорвалась с поводка в городе Хавант в графстве Гэмпшир и пропала.

Позже ее удалось найти на илистой отмели у берега. Милли могло накрыть приливом, а выманить собаку с опасной территории не получалось ни у полиции, ни у пожарных, ни у береговой охраны, пишет The Guardian. Тогда на помощь пришли спасатели из организации Denmead Drone Search & Rescue. Как следует из названия, у них был дрон, с помощью которого они пытались заставить собаку уйти с опасного ила. Но Милли продолжала упорствовать.

Тогда у оператора дрона возникла гениальная идея: привязать к беспилотнику сосиску — разве может собака устоять перед запахом еды? По словам главы спасателей Криса Тейлора, прежде чем приступить к операции, они обратились к правилам Управления гражданской авиации и проверили максимальную взлетную массу своего дрона. Выяснилось, что машина выдержит вес одной сосиски. Уф!

Dog saved from rising tide after being lured by sausage dangling from drone Guardian News

Сосисками спасателей снабдила местная жительница. Более того, она их даже приготовила. Операция закончилась триумфом: голодная Милли последовала за дроном и оказалась вне досягаемости приливных волн. Затем она запрыгнула на руки к отцу своей хозяйки Эммы Оукс. Позже Оукс рассказала, что сосиски — любимая еда Милли, хотя в принципе она готова есть даже сырую морковку и огурцы.

«Больше всего на свете Милли любит дом, а после возвращения она только и делает, что спит. Спит, ест и смотрит на меня, будто бы говоря: „Я отдыхаю, оставь меня в покое“».

Отдыхай, Милли, ты это заслужила ❤️

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