В Великобритании сбежавшую собаку не могли спасти полицейские, пожарные и береговая охрана. На помощь пришел дрон с сосиской!
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Английские спасатели пришли на помощь потерявшейся собаке, сделав это с помощью сосиски и дрона — возможно, двух главных изобретений человечества. 13 января Милли, помесь джек-рассела и уиппета, сорвалась с поводка в городе Хавант в графстве Гэмпшир и пропала.
Позже ее удалось найти на илистой отмели у берега. Милли могло накрыть приливом, а выманить собаку с опасной территории не получалось ни у полиции, ни у пожарных, ни у береговой охраны, пишет The Guardian. Тогда на помощь пришли спасатели из организации Denmead Drone Search & Rescue. Как следует из названия, у них был дрон, с помощью которого они пытались заставить собаку уйти с опасного ила. Но Милли продолжала упорствовать.
Тогда у оператора дрона возникла гениальная идея: привязать к беспилотнику сосиску — разве может собака устоять перед запахом еды? По словам главы спасателей Криса Тейлора, прежде чем приступить к операции, они обратились к правилам Управления гражданской авиации и проверили максимальную взлетную массу своего дрона. Выяснилось, что машина выдержит вес одной сосиски. Уф!
Сосисками спасателей снабдила местная жительница. Более того, она их даже приготовила. Операция закончилась триумфом: голодная Милли последовала за дроном и оказалась вне досягаемости приливных волн. Затем она запрыгнула на руки к отцу своей хозяйки Эммы Оукс. Позже Оукс рассказала, что сосиски — любимая еда Милли, хотя в принципе она готова есть даже сырую морковку и огурцы.
«Больше всего на свете Милли любит дом, а после возвращения она только и делает, что спит. Спит, ест и смотрит на меня, будто бы говоря: „Я отдыхаю, оставь меня в покое“».
Отдыхай, Милли, ты это заслужила ❤️