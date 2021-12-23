Лобстера по кличке Леон спасли из супермаркета. Он должен был стать чьим-то ужином, а в итоге стал лучшим другом

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У американца Брэди Брэндвуда без дела стоял аквариум. Потому-то он и решил туда кого-нибудь поселить. Однако Брэндвуд не пошел в зоомагазин, вместо этого он отправился в обычный супермаркет — в отдел с морепродуктами, где познакомился с очаровательным, но не слишком живым на вид лобстером. Брэндвуд привел его в чувство, подлечил травмированные клешни и дал ему имя — Леон. И стал с ним жить!

Сейчас Брэндвуд выкладывает ролики со своим новым другом на ютьюб. И если у вас есть лишние 15 минут, посмотрите, каково им друг с другом соседствовать.

Brady Brandwood

Удивительно, но благодаря уходу панцирь Леона засиял. Да и сам лобстер явно повеселел: навел порядок в аквариуме и завел привычку играть с едой.

Brady Brandwood

Судя по всему, скоро Леона ждет переезд в новые апартаменты: чуткий Брэндвуд уже задумался о том, чтобы купить приятелю аквариум побольше.

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