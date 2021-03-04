В Таиланде моряки ВМС спасли четырех котят с тонущего судна. Для этого понадобился человек-плот
Моряки ВМС Таиланда спасли четырех рыжих котят с горящего и тонущего судна недалеко от берегов острова Ко Аданг. Восемь членов экипажа спаслись, спрыгнув в море, после чего их подобрало рыболовецкое судно.
Позже военные моряки ВМС прибыли на место, чтобы проверить возможный разлив нефти. Они осмотрели тонущий корабль с безопасного расстояния, с помощью камеры, и только тогда заметили котят. Испуганные животные жались друг к другу, сидя на балке.
Один из моряков тут же бросился на помощь — надев спасательный жилет, он прыгнул в море и поплыл к кошкам. Судно при этом продолжало гореть, но животные, к счастью, сидели в стороне от пожара. Моряк по одному перевез их на корабль ВМС на собственных плечах.
Сейчас кошки находятся в безопасности на острове Ко Липе, где расположен командный пост ВМС Таиланда.