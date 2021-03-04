В Таиланде моряки ВМС спасли четырех котят с тонущего судна. Для этого понадобился человек-плот

PO1 Wichit Pukdeelon / Reuters / Scanpix / LETA

Моряки ВМС Таиланда спасли четырех рыжих котят с горящего и тонущего судна недалеко от берегов острова Ко Аданг. Восемь членов экипажа спаслись, спрыгнув в море, после чего их подобрало рыболовецкое судно.

Позже военные моряки ВМС прибыли на место, чтобы проверить возможный разлив нефти. Они осмотрели тонущий корабль с безопасного расстояния, с помощью камеры, и только тогда заметили котят. Испуганные животные жались друг к другу, сидя на балке.

PO1 Wichit Pukdeelon / Reuters / Scanpix / LETA

Один из моряков тут же бросился на помощь — надев спасательный жилет, он прыгнул в море и поплыл к кошкам. Судно при этом продолжало гореть, но животные, к счастью, сидели в стороне от пожара. Моряк по одному перевез их на корабль ВМС на собственных плечах.

Сейчас кошки находятся в безопасности на острове Ко Липе, где расположен командный пост ВМС Таиланда.

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🐈🌊

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