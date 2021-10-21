Сколько нужно дронов, чтобы заменить лампочку? Как оказалось, всего один! Главное включить музыку из «Интерстеллара» 

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Сотрудник Amazon и ведущий подкаста Culturally Relevant Дэвид Чен обратил внимание на (не побоимся этого слова!) достойнейшее видео, выложенное в тиктоке компании Insta360, продающей камеры с углом обзора в 360 градусов.

Ролик вполне себе тянет на мини-фильм: в нем дрон, снабженный камерой, меняет лампочку на потолке под музыку из «Интерстеллара». Устройство сперва стыкуется с цоколем, а потом начинает крутиться вокруг своей оси — до тех пор, пока лампочка не загорается. В общем, ни слова более: посмотрите и распространите. Нужно больше качественного контента с дронами!

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«Это кинематограф»

Дроны наши дроны

Фотограф из Исландии сжег свой дрон в жерле извергающегося вулкана Фаградальсфьядль. Беспилотник, конечно, жаль, но зато посмотрите, какие кадры!

Дроны наши дроны

Фотограф из Исландии сжег свой дрон в жерле извергающегося вулкана Фаградальсфьядль. Беспилотник, конечно, жаль, но зато посмотрите, какие кадры!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой