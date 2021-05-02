Автор ролика про дрон в боулинге снял продолжение Теперь квадрокоптер летает по гигантскому торговому центру в Миннеаполисе. Дух захватывает!

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Помните эпический видеоролик с дроном, пролетающим между кеглей в бильярде? Его автор, Джей Кристенсен из Миннеаполиса, снял продолжение: уже не такое неожиданное, как в первый раз (еще бы!), но технически по-прежнему потрясающее.

The Quack Attack is Back jaybyrdfilms

На этот раз сверхманевренный дрон Кристенсена летит по одному из крупнейших торговых центров на планете — Mall of America в Миннеаполисе. Внутри расположен парк аттракционов, и именно здесь нашлось достаточно пространства, чтобы развернуться таланту оператора-пилота.

В моменты пролета рядом, между и сквозь аттракционы (а это американские горки, колесо обозрения и самые разнообразные центрифуги), совершенно невозможно поверить, что в ролике нет ни компьютерной графики, ни склеек. В этом отношении продолжение ничем не отличается от оригинала. Однако, если раньше Кристенсен снимал все сам, на этот раз у него появились помощники — режиссер и целых два продюсера.

Впрочем постановщика «Стражей галактики» Джеймса Ганна среди них нет. Тот был настолько впечатлен видео из боулинга, что сразу же пригласил Кристенсена приехать в Лондон на съемки третьей части фантастической серии. Но, кажется, маркетологи Mall of America оказались расторопнее.

Ну и, конечно, не грех пересмотреть заново первое видео Кристенсена — оно того стоит.

Right Up Our Alley jaybyrdfilms

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