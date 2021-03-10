Лучший блокбастер 2021 года: дрон летает по боулингу и сбивает кегли 🎥 Режиссер «Стражей галактики» уже позвал оператора на съемки новой части

Джей Кристенсен из Миннеаполиса снимает сложнейшие видео с использованием дронов. В одном из последних роликов дрон под его управлением на высокой скорости залетел в боулинг: пронесся мимо посетителей и катящихся шаров, покружил по залу и бару, проник в отделение с механизмами, убирающими и выставляющими кегли, и даже протиснулся между ног у одного из игроков. Безумие!

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В конце Кристенсен нарочно сбил дроном кегли — по его словам, страйк не получился (некоторые кегли устояли), зато никто не пострадал. Кристенсен заявил, что видео полностью снято одним дублем. Но для этого потребовалось от 8 до 12 попыток.

Видео Кристенсена разошлось в твиттере, где его увидел режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн. Постановщика так впечатлила работа Кристенсена, что он пригласил его в Лондон, на съемки третьей части «Стражей галактики».

«Я хочу, чтобы [авторы ролика] отправились с нами в Лондон позже в этом году, когда начнутся съемки „Стражей галактики. Часть 3“»