Нет, это не нашествие пришельцев! Это дрон с огнеметом уничтожает осиные гнезда в Китае

Дрон с огнеметом уничтожает осиное гнездо в уезде Чжунсянь. 10 декабря 2020 года Blue Sky Rescue / AP / Scanpix / LETA

Жителям уезда Чжунсянь, расположенного в центральной части Китая, очень мешают осы. Их гнезда надо уничтожать, но как до них добраться и не подвергать опасности людей? Привлечь на помощь дрон, а еще лучше — дрон с огнеметом!

Именно так поступила благотворительная организация Blue Sky Rescue. Она помогла собрать 85 тысяч юаней (примерно 13 тысяч долларов США), чтобы купить дрон и оснастить его огнеметом. Операция по уничтожению осиных гнезд выглядит как сцена из фильма о нашествии пришельцев.

Flame-throwing drone burns wasp nests in tall trees in China South China Morning Post

Пока с помощью дрона уничтожили 11 осиных гнезд, а всего нужно избавиться от примерно 100. Жители Чжунсяна очень довольны. «Теперь нам не нужно бояться того, что нас покусают осы», — заявили они в интервью местному телеканалу, которое цитирует The Independent.

В Blue Sky Rescue рассказали, что после того, как дрон победит все осиные гнезда, его можно будет использовать и для других, более мирных, целей — например, для спасения людей в море.

Бонус

А вот как с опасными насекомыми борются в США. Без огнеметов, но все равно выглядит как фантастический фильм!

Штурмовики из «Звездных войн» против шершней-убийц Meduza