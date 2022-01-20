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Вчера американские организаторы концертов заставили нас ностальгировать по 2007 году и расцвету эмо-культуры, а сегодня видеоблогер Дмитрий «Сыендук» Карпов копнул чуть глубже и напомнил о 2000 годе, когда многие из нас смотрели по Первому каналу мультик про покемонов. Ну а кому-то — о 2016-м, когда мир захватила игра Pokemon GO.

Pokémon Season 1 Russian Opening (HQ) Pokémon Russian

Карпов, который, среди прочего, занимается переводом и озвучкой анимационных сериалов, задумался, что было бы, если бы имена покемонов попытались локализовать для России — как это было сделано для ряда других стран. Блогер поставил себе амбициозную задачу: перевести 150 имен.

Пока она не выполнена, но есть первые результаты. Например, привычный всем Бульбазавр, который эволюционирует в Ивизавра, а потом в Венузавра, превратился в… Лукозавра, Цветозавра и Древозавра!

Карпов объяснил свой выбор тем, что имя Bulbasaur происходит от слов Bulb — «луковица» (а вовсе не картошка, как думают многие русскоязычные зрители) и dinosaur — «динозавр». В именах Ивизавр и Венузавр скрыты, соответственно, плющ (Ivy) и Венерина мухоловка (Venus flytrap).

Дальше настала очередь любимого многими огненного ящера Чармандера, который становится Чармелеоном, а потом и большим драконоподобным Чаризардом. Теперь это Жарамандр, Жармелеон и… вот с Чаризардом возникли проблемы.

И, наконец, еще один покемон из стартовой тройки — Сквиртл, а затем Вартортл и Бластойз. Отныне все говорим «Черепастик, Черепанцирь и Черепушка»! 💀💀💀

В треде Сыендука (который еще только начинается) можно также узнать, как имена покемонов были адаптированы для франкоязычных и немецкоязычных зрителей. С нетерпением ждем ответа на вопрос, который мучает многих: а что там с Пикачу? Надеемся, дела у него будут получше, чем 20 лет назад…

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