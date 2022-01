Аврил Лавин, My Chemical Romance, Paramore и еще куча популярных в нулевые музыкантов выступит на фестивале в Лас-Вегасе Да, в США, похоже, тоже хотят вернуть 2007-й

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Не верится, но 2007 год был 15 лет назад… 😢 И, кажется, последние лет 10 все хотят его вернуть: ностальгируют по временам, когда доллар стоил 30 рублей, интернет был медленнее, но свободнее, а эмо-субкультура в России, кажется, достигла пика популярности. Но, как всем пояснил Дмитрий Медведев, вернуть 2007-й не получится.

Игорь Тол

Или все-таки получится? Накануне в твиттере опубликовали лайн-ап музыкального фестиваля When We Were Young («Когда мы были молоды») — и, если вам около 30 лет, то сейчас вас наверняка накроет волна ностальгии.

Ох уж эти черно-розовые шашечки…

Фестиваль пройдет в Лас-Вегасе 22 октября. И, судя по всему, все заявленные группы и исполнители (а их более 60) будут выступать не несколько дней, как это обычно бывает, а всего один. Посмотреть на всех не выйдет! Да еще и за билет придется отдать от 225 до 520 долларов — и это на старте продаж. Потом цены только вырастут.

И хотя не все участники When We Were Young относятся к эмо-музыкантам, поток мемов и просто фотографий из далекой эпохи не остановить.

«Делаю стартер-пак»

«30-летний я смотрю на этот лайн-ап»

«Мы готовы»

«Я готовлюсь к концертам»

«Я с друзьями пытаюсь купить билеты на фестиваль»

Ну что тут сказать, теперь у миллениалов есть свои «Легенды „Ретро FM“». А мы в России продолжаем московского концерта My Chemical Romance… и слушать примерно такие плейлисты.

Три полоски Animal Jazz — Topic

Мы возвращали 2007-й как могли

Вижу твиты про Парфенова, который (якобы!) перешел с вина на дешевый коктейль Blazer. Он правда его отхлебнул? Что это вообще за 2007 год?!

Фото на обложке: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA