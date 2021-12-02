Обычный день Тома Круза: сначала висишь вниз головой на высоте 600 метров, потом сидишь на крыле самолета Нам было страшно даже писать эту новость! А ему норм

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Том Круз продолжает самостоятельно выполнять трюки для своих фильмов. Даже писать про них страшновато, а актеру все нипочем!

На этот раз журналисты британского таблоида The Sun заметили Круза в Кембридже. Точнее, в небе над Кембриджем, на высоте примерно 600 метров. Актер в это время находился на крыле самолета. Точнее, на крыле биплана Boeing-Stearman B75N1 времен Второй мировой войны. Точнее, сначала он находился ПОД крылом. Смотрите сами:

Трюк, как сообщает The Sun, заключался в следующем: когда самолет набрал высоту, Круз вылез из кабины и залез на левое крыло самолета, после чего свесился с него вверх ногами (он был прикреплен к самолету ремнями безопасности).

Затем пилот перевернул биплан «брюхом» кверху, и Круз оказался в сидячем положении, свесив ноги вниз. После этого самолет вошел в крутое пике (как будто всего остального было мало!), а Том Круз, как ни в чем не бывало, залез обратно в кабину.

Все это мы должны увидеть в восьмой части фильма «Миссия невыполнима». Хотя для начала давайте дождемся седьмой — ее съемки, осложненные пандемией, закончились в сентябре.

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